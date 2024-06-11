Hizbullah, İsrail uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını bildirdi

Hizbullah Hareketi, Lübnan hava sahasını ihlal eden israil savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını ve uçağın zorunlu bir şekilde geri döndüğünü bildirdi.

Hizbullah, İsrail uçağına yönelik düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "gece yarısı Lübnan hava sahasını ihlal eden düşman İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığı" ifade edildi.

Uçağın zorunlu bir şekilde görevini yerine getirmeden geri döndüğü kaydedildi.

Hizbullah 6 Haziran'da yaptığı benzer açıklamada yine aynı füze tipi ile bir savaş uçağının hedef alındığını duyurmuştu.

Hizbullah'ın 2 mensubu daha öldü

Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 2 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Bilal Alladdin ve Abbas Muhammed Nasir isimli Hizbullah mensuplarının hayatını kaybettikleri kaydedildi.