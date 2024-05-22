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Hizbullah, İsrail saldırısında bir mensubunu daha kaybetti

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İsrail ile çatışan Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında 1 mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi. İran destekli Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Muhammed Ali Ebu Taam'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi. Çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 309'a yükseldi.

İsrail ile çatışan Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında 1 mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

İran destekli Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Muhammed Ali Ebu Taam (24) isimli Hizbullah mensubunun İsrail saldırısında hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubunun sayısı 309'a yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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