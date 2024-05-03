Üye Girişi
Haberler

Hizbullah, İsrail ordusuna saldırı düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, Lübnan sınırında bulunan İsrail ordusuna ait kışlaya saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah, Lübnan sınırında bulunan İsrail ordusuna ait kışlaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güney sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusunun 91'inci Tümen karargahının roketle doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan, İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 bölgeye hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Lübnan İsrail Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıta zam mı geldi 3 Mayıs 2024? Elazığ'da deprem mi oldu SON DAKİKA? 3 Mayıs CUMA (Sivrice) Elazığ depremi şiddeti, merkezi ne? #128558 Fenerbahçe hangi gün kuruldu? FB 3 Mayıs'ta mı kuruldu? 3 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 3 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Makas ne zaman icad edilmiştir? Makas kaç yılında icad edildi? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 3 Mayıs 2024 Cuma! 3 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 3 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 3 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 3 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 3 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! Aston Villa elendi mi? Aston Villa UEFA Konferans Liginden elendi mi? 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlama mesajları ve sözleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title