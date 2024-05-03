Hizbullah, İsrail ordusuna saldırı düzenledi

Hizbullah, Lübnan sınırında bulunan İsrail ordusuna ait kışlaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güney sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusunun 91'inci Tümen karargahının roketle doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan, İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 bölgeye hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.