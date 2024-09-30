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Hizbullah: İsrail Kara Saldırısına Hazırız

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Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in olası bir kara saldırısına karşı tamamen hazır olduklarını ve direniş güçlerinin bu saldırılara direneceğini açıkladı. Kasım, savaşın uzun sürebileceğini belirterek, Hizbullah'ın operasyonlarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

- Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım: "İsrail kara saldırısı yapmak isterse biz tamamen hazırız"

BEYRUT - Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, "İsrailliler kara saldırısı yapmak isterse biz tamamen hazırız, direniş güçleri buna hazır. İsrail, hedeflerine ulaşamayacak" dedi.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in saldırı ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hizbullah'ın bir kardeşini ve bir liderini kaybettiğini ifade eden Kasım, Hizbullah'ın operasyonlarının Nasrallah'ın öldürülmesinden bu yana aynı hızda ve artarak devam ettiğini söyledi. Yeni Genel Sekreteri, mevcut mekanizmaya uygun olarak en yakın zamanda seçeceklerini belirten Kasım, "Nasrallah'ın izlediği komuta ve kontrol yapısını aynı kararlılıkla takip edeceğiz" dedi.

Kasım, savaşın uzun sürebileceğinin farkında olduklarını ifade ederek, "İsrailliler kara saldırısı yapmak isterse biz tamamen hazırız, direniş güçleri buna hazır. İsrail, hedeflerine ulaşamayacak" diye konuştu. "Mevzilerimin ayrılmayacağız, Gazze ve Filistin'i desteklemek için düşman İsrail'e karşı koymaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Kasım, "Zafer bizimdir, biraz sabırlı olmaya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Hizbullah'ın 150 kilometre mesafedeki İsrail hedeflerini vurduğuna dikkati çeken Kasım, "2006'da İsrail'e karşı kazandığımız gibi, kazanacağız" dedi.

ABD'nin İsrail'e sınırsız askeri destek sağladığını, Washington'un İsrail'in kültürel, siyasi ve finansal bir ortağı olduğunu vurgulayan Kasım, İsrail güçlerinin ABD desteğiyle sivilleri öldürdüğünü ve katliamlarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Hizbullah: İsrail Kara Saldırısına Hazırız
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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