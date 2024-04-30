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Hizbullah, İsrail'in tankını hedef aldı

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Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri tankını güdümlü füze ile hedef aldığını duyurdu. İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar var.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri tankını güdümlü füze ile hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim birimine saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Metula'da yer alan askeri tankının güdümlü füze ile hedef alındığı, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Metula içerisinde farklı bir noktada konuşlu askerlerin yine güdümlü füze ile vurulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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