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Hizbullah, İsrail'in sınır mevzilerine saldırdı

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, son 24 saat içerisinde İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzilerine İran yapımı füzeler ve farklı silahlarla 13 saldırı düzenledi. İsrail ordusu da karşılık olarak Hizbullah'ın bazı hedeflerine savaş uçakları ile saldırılar düzenledi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, son 24 saat içerisinde İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzilerine İran yapımı füzeler ve farklı silahlarla 13 saldırı düzenledi.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in 120 kilometrelik sınır hattı üzerinde yer alan askeri mevzilerine düzenlediği saldırılar hakkında son 24 saat içerisinde farklı açıklamalar yayımladı.

Bir açıklamada, İsrail'in sınır bölgesinde yer alan Birket Rişe, Hadab Yarin, Biranit ve El-Cerdah askeri mevzilerinin "Burkan füzesi" ile vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah'tan gün içerisinde yapılan başka bir açıklamada da Biranit, Ramim ve Cel el-Alem mevzisinin "Falag-1" füzesi, Mitat, Hunin, Et-Tahyat ve Es-Smaki'nin güdümlü füze, Metula ve Zirit mevzilerinin "uygun silahlarla" hedef alındığı belirtildi.

İsrail ile Lübnan'ın güneyinde çatışan Hizbullah ayrıca son 24 saatte yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik saldırılarda en sık kullandığı "Burkan füzesi" ve Falag-1 füzesi" ile güdümlü füzeler İran yapımı silahlar olarak biliniyor.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından gelen saldırılara karşılık vermek için Hizbullah'ın bazı hedeflerine yönelik savaş uçakları ile saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Ordu açıklamasında, savaş uçaklarınca Hizbullah'ın üslendiği Merkaba, Taybe, Marun el Ras beldelerindeki noktaların vurulduğunu, gelen diğer saldırıların kaynağının da ağır topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 176 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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