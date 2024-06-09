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Hizbullah, İsrail'in sınır hattı ve Golan Tepeleri'ndeki askeri üslerine saldırdı

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattı ile Golan Tepeleri'nde yer alan 2 askeri üssüne farklı silahlarla saldırı düzenledi. İsrail'in Ramsa askeri üssü roketler ve güdümlü füze ile vurulurken, El Zaour askeri üssü katyuşa füzeleriyle hedef alındı. Saldırı sonucunda Golan'daki askeri üs çevresinde yangın çıktı.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattı ile Golan Tepeleri'nde yer alan 2 askeri üssüne yönelik farklı silahlarla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in hedeflerine yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki sınır hattı üzerinde yer alan Ramsa askeri üssünün roketler ve güdümlü füze ile vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan El Zaour askeri üssünün de katyuşa füzeleriyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail basını da Golan'daki saldırı nedeniyle askeri üs çevresinde yangın çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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