Hizbullah, İsrail'in Saldırısında Ölen Lideri için Cenaze Töreni Düzenledi

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda ölen askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai ve 4 üyesi için cenaze töreni düzenledi.

İsrail'in Beyrut'a dün gerçekleştirdiği saldırıda ölen Tabatabai ve diğer 4 Hizbullah mensubu için Dahiye bölgesinde cenaze töreni yapıldı.

Tören sırasında İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Dahiye semalarında alçak irtifada uçuş yaptı.

İsrail ordusunun dün Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

Hizbullah, saldırıda askeri kanadının lideri Tabatabai'nin yanı sıra 4 üyesinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Açıklamada, Tabatabai'nin uzun yıllar örgütün askeri yapısında kritik görevler üstlendiği ve "direnişin temel taşlarını atan komutanlardan biri" olduğu ifade edilmişti.