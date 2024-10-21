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Hizbullah, İsrail'in Askeri Üslerine Saldırdı

Hizbullah, İsrail'in Askeri Üslerine Saldırdı
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki birçok askeri üssü roketler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Bu operasyonlar, İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki mevzilerine yönelik gerçekleştirildi.

ROŞ PİNA, 21 Ekim (Xinhua) -- Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 210. Tümen'in karargahı olan Filon üssü, Tiberya Gölü'nün batısındaki Samson üssü, Beria Hava Savunma ve Füze Üssü ile Hayfa kenti de dahil olmak üzere İsrail'deki birçok bölgeyi roket ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Grubun açıklamalarında, top mermileri ve füzelerle Lübnan'ın çeşitli köylerinin eteklerinde bulunan İsrail ordu birliklerini hedef aldıkları da belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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