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Hizbullah, İsrail'in 3 askeri mevzisini hedef aldı

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Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınır hattındaki 3 askeri mevzisini hedef aldığını duyurdu. İsrail'in Branit askeri üssü ve diğer mevziler füze ve topçu atışlarıyla vuruldu.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınır hattındaki 3 askeri mevzisini hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Branit askeri üssünde yer alan 91'nci Tugay'ın, İran yapımı Burkan füzesi ile vurulduğu, saldırı sonrası tugayda yangın çıktığı belirtildi.

Hizbullah, Zibdin ve er-Rahib mevzilerinin de topçu atışlarıyla ve uygun silahlarla vurulduğunu kaydetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 304 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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