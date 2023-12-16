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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

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Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Rıdvan Ali Hamudi adındaki Hizbullah mensubunun 'Kudüs uğruna' hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 108'e yükseldi.

Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Rıdvan Ali Hamudi adındaki Hizbullah mensubunun "Kudüs uğruna" hayatını kaybettiği ifade edildi.???????

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 108'e yükseldi.

Kaynak: AA / Güncel

Lübnan İsrail Kudüs Haberler

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