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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

16 Aralık 2023 11:01 Güncelleme: 11:03 Abone Ol

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Rıdvan Ali Hamudi adındaki Hizbullah mensubunun 'Kudüs uğruna' hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 108'e yükseldi.