Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti
Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Rıdvan Ali Hamudi adındaki Hizbullah mensubunun 'Kudüs uğruna' hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 108'e yükseldi.
Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı.
Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Rıdvan Ali Hamudi adındaki Hizbullah mensubunun "Kudüs uğruna" hayatını kaybettiği ifade edildi.???????
İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 108'e yükseldi.