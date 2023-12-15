Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti
Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. İsrail güçleri ile Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda son can kaybına ilişkin açıklama yaptı. Mehdi Halil Zahter isimli Hizbullah mensubunun Kudüs yolunda hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Hizbullah'tan ölenlerin sayısı 105'e yükseldi.
Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, İsrail güçleri ile Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda son can kaybına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Mehdi Halil Zahter" isimli Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Hizbullah'tan ölenlerin sayısı 105'e yükseldi.