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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

15 Aralık 2023 00:51 Güncelleme: 00:52 Abone Ol

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. İsrail güçleri ile Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda son can kaybına ilişkin açıklama yaptı. Mehdi Halil Zahter isimli Hizbullah mensubunun Kudüs yolunda hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Hizbullah'tan ölenlerin sayısı 105'e yükseldi.