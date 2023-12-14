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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

14 Aralık 2023 12:55 Güncelleme: 12:57 Abone Ol

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 104'e yükseldi.