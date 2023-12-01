Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Çatışmalarda Hizbullah mensuplarının sayısı 87'ye yükseldi.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, Gazze'deki "insani ara"ya son verilmesinin ardından Lübnan-İsrail sınırı üzerinde yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Muhammed Muhsin Mezrani adındaki mensuplarının "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 87'ye yükseldi. İsrail ise şu ana kadar 6 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalarda ayrıca Lübnan'da 22, İsrail'de ise 4 sivil hayatını kaybetti.