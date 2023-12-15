Haberler ›› Güncel ›› Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

15 Aralık 2023 17:25 Güncelleme: 17:26 Abone Ol

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Hizbullah, Hüseyin Ali İsa adındaki mensubunun 'Kudüs uğruna' hayatını kaybettiğini savundu. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 106'ya yükseldi.