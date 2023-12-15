Üye Girişi
Haberler

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Güncelleme:
Abone Ol

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Hizbullah, Hüseyin Ali İsa adındaki mensubunun 'Kudüs uğruna' hayatını kaybettiğini savundu. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 106'ya yükseldi.

Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada Hizbullah, Hüseyin Ali İsa adındaki mensubunun "Kudüs uğruna" hayatını kaybettiğini savundu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 106'ya yükseldi.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title