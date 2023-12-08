Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 4 mensubunu daha kaybetti
Hizbullah Hareketi, İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, Hizbullah'tan ölenlerin sayısı 97'ye yükseldi.
Hizbullah Hareketi, İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, İsrail ile yaşanan çalışmalardaki kayıpları hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 4 Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, Hizbullah'tan ölenlerin sayısı 97'ye yükseldi.