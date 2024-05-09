Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 mensubunu daha kaybetti
Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güney sınırında yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 293'e yükseldi.
Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güney sınırında yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.
İran destekli Hizbullah, yaptığı açıklamada İsrail ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çalışmalardaki kayıplarına dair bilgi verdi.
Açıklamada İsrail'in saldırılarında 3 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 293'e yükseldi.