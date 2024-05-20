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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti

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Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi. İran destekli Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi. İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 304'e yükseldi. Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

İran destekli Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Hizbullah mensupları Abbas Mahmud Mehdi ve Rauf Abdul Nebi'nin çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 304'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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