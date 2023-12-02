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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti

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Hizbullah Hareketi, İsrail ile Lübnan sınırı üzerinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 89'a yükseldi.

Hizbullah Hareketi, İsrail ile Lübnan sınırı üzerinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile girilen çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hıdır Selim Abud ve Veci Şahade adındaki iki mensubunun Kudüs yolunda hayatını kaybettikleri ifade etti.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 89'a yükseldi. İsrail, bu çatışmalarda 6 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Ayrıca çatışmalarda Lübnan'da 22 sivil, İsrail'de 4 sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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