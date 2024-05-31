Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada bir mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla yaşanan çatışmada 1 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

İran destekli Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah mensubu Hüseyin Muhammed Bedevi'nin, İsrail saldırısında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hizbullah dün akşam yaptığı açıklamada da Lübnan'ın güneyinde İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 2 mensubunun öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ile Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 323 oldu.

Ayrıca çatışmalarda, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü açıklanmıştı.