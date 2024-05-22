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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti

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İran destekli Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında İsrail saldırısında 2 mensubunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Çatışmalarda Hizbullah mensubu ölü sayısı 310'a yükseldi.

İsrail ile çatışan Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında 2 mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

İran destekli Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah mensubu Muhammed Ali Ebu Taam (24) ile Ali Hasan Sultan'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 310'a yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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