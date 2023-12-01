Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenlendiğini duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait sınırdaki askeri noktaya saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların yeniden başladığı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait sınırdaki askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik Lübnan güneyinden düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, " Gazze'deki Filistin halkı ile dayanışma için İsrail'e ait Cel el-Alem askeri noktasına uygun silahlarla saldırıda bulunulduğu" ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre de Gazze'deki "insani ara"nın sona ermesinin ardından Lübnan-İsrail sınırında yeniden gerginlikler yaşanmaya başladı.

Haberde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgesindeki Lebbune ve Ayta eş-Şaab beldelerinin yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 86 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, İsrail ile Hamas'ın 24 Kasım'da vardığı "insani ara"nın ardından büyük oranda azalmıştı.