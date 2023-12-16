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Hizbullah İsrail'e Saldırı Düzenledi

16 Aralık 2023 10:00 Güncelleme: 10:02 Abone Ol

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi.