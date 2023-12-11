Hizbullah İsrail'e Saldırı Düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya Burkan füzesi ve çeşitli silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail ordusu ise Lübnan'dan gelen saldırılar sonrasında Hizbullah hedeflerine savaş uçaklarıyla karşılık verdi.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya Burkan füzesi ve çeşitli silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e yönelik Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Er-Rahib askeri noktasının Burkan füzesi ile hedef alındığı, Biranit askeri noktasının da topçu atışıyla vurulduğu ifade edildi.

Hadab el-Bustan ve Es-Smake askeri noktalarının da "uygun silahlarla" hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Ramya, Teyr Harfa, Muheybib ve Şema beldelerinin etrafını ağır topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklaması

İsrail ordusu ise Lübnan'dan gelen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'dan Batı Celile'ye yönelik saldırıların ardından Hizbullah hedeflerine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivili hayatını kaybetti.