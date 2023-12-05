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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan 4 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere saldırılar gerçekleştirdi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan 7 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail'e ait ve sınır üzerinde bulunan Bayad Blida, Zibdin, Tahyat Üçgeni ve Ruveysat el Asi askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Hizbullah yayınladığı bir başka açıklamada ise İsrail'in ed-Duhayra, Cel Alem ve Kubra adındaki askeri noktalarının da vurulduğunu aktardı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Haberde, İsrail güçlerinin Lübnan'a ait Teyr Harfa, Nakura, Hiyam, Meysel el Cebel beldelerinin etrafını topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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