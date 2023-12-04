Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar devam ediyor.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır bölgesinde İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Ştula, El Bağdadi, Er-Rahib ve Ruveysat el Alem askeri noktalarının "uygun silahlarla" hedef alındığı ifade edildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el Cebel beldesi civarını vurduğu aktarıldı.
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.
Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.