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Hizbullah, İsrail'e kamikaze İHA saldırısı düzenledi

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktaya kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı. Hizbullah mensubu sayısı 299'a yükseldi.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktaya kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, yaptığı açılamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Gaton yerleşim birimine yönelik sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Gaton'da yer alan 411'inci Topçu Tugayı'nda kurulan çadır, askeri ofis ve askerlerin kamikaze İHA'lar ile vurulduğu kaydedildi.

Saldırı nedeniyle İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Hizbullah 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Muhammed Hasan Ali Faris ve Ali Fevzi Eyüb adındaki 2 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 299'a yükseldi.

Ayrıca çatışmlarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.

Kaynak: AA / Güncel

İnsansız Hava Aracı Lübnan İsrail Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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