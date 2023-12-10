Hizbullah, İsrail'e İHA'larla saldırdı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna yönelik hedefe insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu da Lübnan sınırında karşılık verdi.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna yönelik hedefe insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Ordu Sözcülüğüne ait Yara yerleşim biriminde yer alan karargaha İHA'larla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında ise yine sınır üzerinde yer alan İsrail'e ait Cel el Alem askeri noktasının uygun silahlarla hedef alındığını aktardı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan sınırı üzerinde meydana gelen saldırılar nedeniyle 2 askerinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'den 4 hava saldırısı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal edip sınırdaki Marun el Ras beldesinin çevresine 4 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail güçlerinin hava saldırısının yanı sıra Lübnan'ın sınır beldeleri olan Aytarun, Kunin, Muheybib Ayta eş Şaab ve Kefrkilla beldelerinin çevrelerini ağır topçu atışları ile hedef aldığı ifade edildi.

Kefrkilla beldesindeki saldırıda iki top mermisinin bir eve isabet ettiği ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 98 Hizbullah mensubu, 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 23, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.