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Hizbullah, İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi

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Hizbullah, İsrail tarafından Beyrut'ta öldürülen üst düzey komutanları Fuad Şükür için İsrail topraklarına misilleme füze saldırısı yaptı. İsrail'in füze savunma sistemleri saldırıyı engelledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesine misilleme olarak İsrail topraklarına füze saldırısı yapıldı. Hizbullah'ın misilleme saldırısında İsrail'in füze savunma sistemleri devreye girdi. İsrail'in Metsova bölgesine Katyuşa roketleri ateşlendiği Hizbullah'a yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Hizbullah, Lübnan topraklarından yapılan saldırının sorumluluğunu üstlendi.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise füzelerin ateşlendiği Ramish ve Ramiah bölgelerine hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve topçu ateşi ile cevap verildiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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