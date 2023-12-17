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Hizbullah İsrail'e ait 2 askeri noktayı vurdu

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait Hanita ve Birket Rişa mevkilerindeki askeri noktaları vurdu. Çatışmalarda 108 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait 2 askeri noktayı vurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan sınırına yakın İsrail bölgelerinden Hanita ve Birket Rişa mevkilerindeki askeri noktaların "uygun silahlarla" vurulduğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin İsrail Ordu Radyosunun haberinde ise Hizbullah'ın ülkenin kuzeyindeki el-Celil el-Ala'da bulunan bir Yahudi yerleşim bölgesine tanksavar füzeleri fırlattığı ifade edildi. İsrail radyosu, saldırı sonucuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında, 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 108 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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