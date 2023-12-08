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Hizbullah, İsrail'e 11 askeri noktaya saldırdı

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, son 24 saatte İsrail'e ait 11 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılar sonucunda en az 2 İsrail askeri öldü.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, son 24 saatte İsrail'e ait 11 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, sınır hattında yer alan İsrail'e ait Ramim, Merc, Baruk, Mitan, Cerdah, Zirit, Ştula, Hale Verde, Cel el Alem ve Bayda Blida askeri noktalarının "uygun silahlarla" ve "güdümlü füzelerle" vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca Er-Rahib askeri noktasına yapılan saldırıda en az 2 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail, sınır bölgesini yoğun bir şekilde bombalıyor

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bölgelere savaş uçaklarıyla yoğun saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'a ait Ramya, Zibkin ve Beyt Lif beldelerine hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda herhangi can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 93 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü.

Çatışmalar ayrıca Lübnan'da 3'ü çocuk, 3'ü gazeteci 23 sivilin, İsrail'de de 5 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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