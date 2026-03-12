Hizbullah: Lübnan'ın güneyindeki Hamamis Tepesi'ndeki İsrail askerlerini hedef aldık

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki Hiyam beldesinin güneyinde Hamamis Tepesi'ndeki İsrail askerlerini roket atışıyla hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırılara misilleme olarak Hamamis Tepesi'ndeki İsrail askerlerini roket atışıyla hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.