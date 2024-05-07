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Hizbullah, İsrail askerlerine saldırı düzenledi

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail askerlerinin konuşlandığı üs ve hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye yönelik kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ise saldırılara karşı önlem aldığını açıkladı.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail askerlerinin konuşlandığı üs ve hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye yönelik kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusuna ait sınır bölgesinde yer alan askeri hedeflere düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin konuşlandığı Yiftah yerleşim birimindeki bir bina ile Ramot Naftali yerleşim biriminde konuşlu Demir Kubbe hava savunma sistemine yönelik kamikaze İHA ile saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yiftah'a düzenlenen saldırı sonucu İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu, Ramot Naftali'ye düzenlenen saldırı sonucunda da yangın çıktığı belirtildi.

Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada İsrail'e ait Er-Rahib askeri üssünde konuşlu askerlerin ve Smaki askeri üssündeki askeri istihbarat teçhizatlarının uygun silahlarla hedef alındığını aktardı.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu tarafından söz konusu saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'dan gelen İHA sızmasına karşı hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği, Yiftah'a düşen İHA nedeniyle yangın çıktığı, diğer İHA'ların ise açık alana düştüğü ve herhangi bir zararın meydana gelmediği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 13 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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