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Hizbullah, İsrail Askeri İstihbarat Birimine Füze Saldırısı Düzenledi

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Hizbullah, Tel Aviv'in banliyölerinde bir İsrail askeri istihbarat birimini füzelerle hedef aldığını açıkladı. Saldırı, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiği bir süreçte gerçekleşti.

- Hizbullah'tan İsrail'in askeri istihbarat birimine füze saldırısı

TEL AVİV - Hizbullah, Tel Aviv'in banliyölerinde bulunan bir İsrail askeri istihbarat birimini füzelerle hedef aldığını açıkladı.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah'tan İsrail'e bir misilleme saldırısı daha geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Tel Aviv'in banliyölerinde bulunan bir İsrail askeri istihbarat biriminin füzelerle hedef alındığı bildirildi. Saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu Hizbullah'ın Lübnan'dan 5 füze fırlattığını açıklarken, füzelerin bazılarının etkisiz hale getirildiği bazılarının ise açık bir alana düştüğü belirtildi. Can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Hizbullah'ın son saldırısının İsrail ordusunun Beyrut'ta bulunan Hizbullah'ın istihbarat merkezini vurduğunu açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Hizbullah, İsrail Askeri İstihbarat Birimine Füze Saldırısı Düzenledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Savaş ve Çatışma Güvenlik Politika Filistin Tel Aviv Güncel Lübnan İsrail Dünya

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