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Hizbullah, İsmail Haniye'ye yönelik suikastı kınadı

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Hizbullah, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikast nedeniyle taziyelerini sunarken, Lübnan Başbakanı ise suikastı büyük bir tehlike diye niteleyerek kınadı. Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde toplanan halk da suikastı protesto etti.

SAYDA, 1 Ağustos (Xinhua) -- Hizbullah Çarşamba günü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikast nedeniyle taziyelerini sunarken, Lübnan Başbakanı ise suikastı büyük bir tehlike diye niteleyerek kınadı.

Aynı gün Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde toplanan halk Haniye'ye yönelik suikastı protesto etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

İsmail Haniye Lübnan Politika Güncel Haberler

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