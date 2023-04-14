Hizbullah: İran ve Suudi Arabistan'ın yakınlaşması İsrail ile normalleşmeyi zayıflatacak

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın bölge üzerindeki etkisinin büyük olacağını, İsrail ile normalleşme sürecini de yavaşlatacağını söyledi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın bölge üzerindeki etkisinin büyük olacağını, İsrail ile normalleşme sürecini de yavaşlatacağını söyledi.

Nasrallah, Hizbullah'ın başkent Beyrut'ta düzenlediği "Dünya Kudüs Günü" programına video-konferans aracılığı ile katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Tahran ve Riyad arasında 2016'dan bu yana kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin ve karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasına ilişkin yapılan anlaşmanın bölge üzerinde büyük etkilerinin olacağını belirten Nasrallah, bu girişimin, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecini de zayıflatacağını ifade etti.

İran ve Suudi Arabistan yakınlaşmasının sahaya yansıması konusuna da değinen Nasrallah, "Yemen ve Suudi Arabistan'daki durum iyimserliği çağrıştırıyor ve bu da bizleri mutlu ediyor. İlk günden beri Yemen'e yönelik savaşı kınadık ve durmasını talep ettik." dedi.

İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 6 Nisan'da Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.