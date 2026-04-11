Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan roket ve İHA'lar nedeniyle sık sık sirenler çaldı

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle bölgede sık sık sirenlerin çaldığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle Kiryat Şimona bölgesi ile Nehariye ve Akka'daki yerleşimler başta olmak üzere geniş bir bölgede sık sık sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, cuma akşamı Hizbullah roketlerinin Kiryat Şimona kentinde bazı alanlara isabet ettiği ancak uyarı sirenlerinin devreye girmediği ifade edildi.

Açıklamada, Kiryat Şimona'da, bir binaya roketin isabet etmesi sonrası yangın çıktığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü bildirilerek, roket isabet eden başka bir binada da hasar meydana geldiği aktarıldı.

Kızıl Davud Yıldızı, roket saldırısında ölen ve yaralanan olmadığını vurguladı.

İsrail'in kuzeyindeki Karmiel yerleşimine 5 roket

Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki Karmiel yerleşimine cuma akşam saatlerinde attığı 5 roketin hava savunma sistemlerince önlendiği bildirildi.

Lübnan'dan, Nehariye ve Akka kentlerine fırlatılan çok sayıda roketin hava savunma sistemlerince önlendiği, geri kalanların ise açık alanlara düştüğü aktarıldı.

Akka çevresindeki yerleşimlerde sirenlerin sık sık çaldığı, bölge halkına sığınaklarda kalmaları uyarısında bulunulduğu belirtildi.

Lübnan'dan Yukarı Celile bölgesine 4 İHA fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının açık alanlara düştüğü aktarıldı.

İran ile ABD arasındaki geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi, uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.