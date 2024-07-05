Hizbullah'ın Roket Saldırısında Bir İsrail Subayı Hayatını Kaybetti
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği askeri operasyona karşılık olarak İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenledi ve bir İsrail subayı hayatını kaybetti.
İSRAİL-LÜBNAN SINIRI, 5 Temmuz (Xinhua) -- İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hizbullah'ın düzenlediği roket saldırısında bir İsrail subayı hayatını kaybetti.
Hizbullah, İsrail'in geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın güneybatısındaki Tire kentinde üst düzey askeri lideri Muhammed Naameh Nasır'ı hedef alarak öldürmesine misilleme olarak İsrail'in kuzeyine Perşembe günü yaklaşık 200 roket, füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi.