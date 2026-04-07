Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği roket saldırısında 2 kişi yaralandı

Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırıları sürerken, isabet alan bir bölgede 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, Nehariye'de şarapnel etkisiyle hafif şekilde yaralanan 2 kişiye müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastaneye sevk edildiği ve gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağı duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise arama kurtarma ekiplerinin roket isabet eden bölgeye sevk edildiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ülkenin kuzeyine Hizbullah'ın roket saldırılarının aralıksız sürdüğünü ve farklı bölgelerde sık sık sirenlerin çaldığını aktardı.

Nehariye'ye Hizbullah tarafından 10 roket atıldığı ve önleme sırasında bir parçasının iki bina arasına düştüğü ileri sürülen haberde, bölgedeki araçlarda ve altyapıda hasar oluştuğu ifade edildi.