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Hizbullah'ın İsrail Askerlerine Saldırısına Yanıt: Aşırı Güç Kullanılacak

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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, Hizbullah'ın ateşkes antlaşmasını ihlal ederek İsrail askerlerine ilk saldırısını düzenlemesi üzerine sert bir açıklama yaptı. Adraee, Hizbullah'a aşırı güçle karşılık verileceğini duyurdu.

(ANKARA) - Hizbullah'ın, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef almasına ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'den açıklama geldi. Sözcü Adraee Hizbullah'ın ihlaline aşırı güçle cevap verileceğini aktardı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Hizbullah'ın, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerine saldırı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Adraee x hesabından paylaşımında, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan sınırında yaptığı ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hizbullah'ın ciddi ihlali karşısında aşırı güçle saldıracağız. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Her an uygulamaya hazır planlarımız ve hedeflerimiz var. Bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Herzi Halevi, Kuzey Komutanlığını gezerek Kuzey Komutanı ve bölgede görev yapan askeri tümen komutanlarıyla birlikte durum değerlendirmesi ve güney Lübnan gezisi gerçekleştirdi."

Sözcü Adraee bu açıklamasından dakikalar sonra yaptığı paylaşımla ile İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırılara başladığını açıkladı. Adraee, saldırı detaylarının daha sonra duyurulacağı bilgisini verdi.

Hizbullah'ın İsrail Askerlerine Saldırısına Yanıt: Aşırı Güç Kullanılacak
Kaynak: ANKA / Güncel
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