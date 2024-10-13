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Hizbullah'ın İHA Saldırısında Yaralı Sayısı 67'ye Yükseldi

Hizbullah'ın İHA Saldırısında Yaralı Sayısı 67'ye Yükseldi
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İsrail'in Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırısında yaralı sayısının 67'ye çıktığı, bunlardan 4'ünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

İsrail'de Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaralananların sayısı 4'ü kritik 67'e yükseldi.

Maariv gazetesinin haberine göre, Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesine düzenlenen İHA saldırısında yaralananların sayısı 67'e yükseldi. Yaralananlar arasında dördünün durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesindeki İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Hizbullah'ın "ülkesini, halkını" korumak için göreve hazır olduğu, "düşmanı caydırmak görevinden geri durmayacağı" bildirildi.

İsrail ordusundan İHA saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel

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