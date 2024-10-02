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Hizbullah ile İsrail Arasında İlk Çatışma: 2 Asker Öldü, 18 Yaralı

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Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ve İsrail askerleri arasında meydana gelen çatışmada, İsrail medyasına göre 2 İsrail askeri hayatını kaybetti, 18 askeri ise yaralandı. Hizbullah, çatışmada İsrail askerlerini püskürttüğünü açıkladı ve yeni asker konuşlandıran İsrail, bölgedeki askeri varlığını artırdı.

- Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail askerleriyle ilk çatışma

İsrail medyası: "2 asker öldü, 18 asker yaralandı"

Hizbullah: "İsrail askerleri püskürtüldü"

İsrail Lübnan'a takviye asker gönderdi

BEYRUT - Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Odaisseh kasabasına sızmaya çalışan İsrail askerleriyle çatıştığını, askerlerin püskürtüldüğünü açıkladı. İsrail medyası ise çatışmada 2 İsrail askerinin öldüğünü, 18 askerin de yaralandığını aktardı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hizbullah mensuplarının sabaha karşı İsrail askerleriyle karşı karşıya geldiği belirtildi. Hallet el-Mahafer yönünden Odaisseh kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetleriyle çatışma yaşandığı, Hizbullah mensuplarının İsrail'e kayıplar verdirerek geri çekilmeye zorladığı aktarıldı. İsrail medyası ise çatışmada 2 İsrail askerinin öldüğünü, 18 askerin de yaralandığını aktardı. Ordudan ise henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah, dün Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başlayan İsrail ordusuyla ilk kez çatışmaya girmiş oldu.

İsrail daha fazla asker gönderdi

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, kara harekatına katılmak üzere bir tümenin daha Güney Lübnan'a konuşlandırıldığı bildirildi. 36. Tümenin pazartesi gecesi Lübnan'a giren 98. Tümen'e katıldığı belirtildi.

Hizbullah ile İsrail Arasında İlk Çatışma: 2 Asker Öldü, 18 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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