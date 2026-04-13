Hizbullah tarafından fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyinde bir binaya isabet etti

Lübnan'daki Hizbullah tarafından fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA), İsrail'in kuzeyindeki Nehariye'de bir binaya isabet ettiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İHA'nın binaya isabet etmesi nedeniyle bir kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hizbullah tarafından fırlatılan İHA'lar nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde sık sık sirenlerin çaldığını bildirirken bunlardan birinin Nehariye'de bir binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Hizbullah tarafından 10 İHA'nın fırlatıldığı ve bunların önlendiği iddia edildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona, Kefr Blum, Menara, Margaliot, Shtula, Malikiye, Metula, Doviv, Liman, Karmiel, Misgav Am, Shomera, Avivim, Kefr Giladi ve Şilomi yerleşimlerinin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in Nehariye kentinin yanı sıra Zarit, Amiad, Beit Hillel üsleri ve Yiftah Kışlası ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Shragah Üssü'nü hedef alan saldırılar düzenlendiği kaydedildi.