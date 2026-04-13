Hizbullah tarafından fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyinde bir binaya isabet etti

Lübnan'daki Hizbullah tarafından fırlatılan bir insansız hava aracı, İsrail'in kuzeyindeki Nehariye'deki bir binaya isabet etti. Olayda bir kişi hafif yaralandı. İsrail ordusu, Hizbullah tarafından fırlatılan 10 İHA'nın önlendiğini açıkladı.

Lübnan'daki Hizbullah tarafından fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA), İsrail'in kuzeyindeki Nehariye'de bir binaya isabet ettiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İHA'nın binaya isabet etmesi nedeniyle bir kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hizbullah tarafından fırlatılan İHA'lar nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde sık sık sirenlerin çaldığını bildirirken bunlardan birinin Nehariye'de bir binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Hizbullah tarafından 10 İHA'nın fırlatıldığı ve bunların önlendiği iddia edildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona, Kefr Blum, Menara, Margaliot, Shtula, Malikiye, Metula, Doviv, Liman, Karmiel, Misgav Am, Shomera, Avivim, Kefr Giladi ve Şilomi yerleşimlerinin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in Nehariye kentinin yanı sıra Zarit, Amiad, Beit Hillel üsleri ve Yiftah Kışlası ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Shragah Üssü'nü hedef alan saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı
Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...

Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...