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Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah İsrail Saldırısında Öldürüldü

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah İsrail Saldırısında Öldürüldü
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İsrail Ordusu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğünü duyurdu. Hizbullah, Nasrallah'ın İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini doğrulayarak, onun fedakarlığına ve mücadelesine devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - İsrail Ordusu'nun sabah saatlerinde Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıklamasının ardından Hizbullah da, Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.

İsrail Ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik hava saldırısında Nasrallah'ın öldürüldüğünü bu sabah açıklamıştı. Konuya ilişkin Hizbullah tarafından da açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın Hizbullah Genel Sekreteri Seyyed Hasan Nasrallah, yaklaşık otuz yıl boyunca yolunda yürüyen büyük ve ebedi şehitlerine katıldı" ifadelerine yer verildi.

Hizbullah'ın yazılı açıklamasında ayrıca "Hizbullah yönetimi, fedakarlık ve şehitlik yolculuğundaki en yüksek, en kutsal ve en değerli şehide, Gazze ve Filistin'i savunmaya ve güçlü ve onurlu Lübnan'ı korumaya devam edeceğimine söz veriyor" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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