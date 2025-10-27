Haberler

Hizbullah Genel Sekreteri: Silahlarımızı Elimizde Tutma Hakkına Sahibiz

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İsrail ile olası bir çatışma durumunda sonuna kadar savaşacaklarını ve silahları elinde tutma hakkına sahip olduklarını açıkladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, hareketin silahlarını elinde tutma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Hizbullah'a ait Al Manar televizyonuna konuşan Kasım, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kasım, Hizbullah'ın İsrail'e karşı bir çatışma başlatma kararı bulunmadığını ancak eğer kendilerine bir savaş dayatılırsa son nefeslerine kadar savaşacaklarını vurguladı.

Direniş pozisyonunda olduklarını ve bundan "asla" vazgeçmeyeceklerini kaydeden Kasım, Hizbullah'ın silahlarını elinde tutma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Kasım, "Silahın varlığı, vatanın savunulması için meşrudur çünkü varlığımız ile vatanın varlığı arasında bir ayrım yoktur. Düşmanın hesaplarının ya da şartlarının hedefi olmayı reddediyoruz." dedi.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
