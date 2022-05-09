Hizbullah Genel Sekreteri, petrol ve gazın çıkarılmasının ekonomik krizin çözümü olduğunu söyledi

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkedeki ekonomik krizi çözmek için deniz sularındaki petrol ve doğal gazı çıkarma garantisi verdiklerini açıkladı.

Nasrallah, ülkenin güneyindeki Sur kentinde gerçekleştirilen seçim kampanyası programına video konferans yöntemiyle katıldı.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde "direniş" olarak adlandırdığı Hizbullah ve müttefiklerine oy verilmesi çağrısında bulunan Nasrallah, " Lübnan'ı savunmak, petrol kaynaklarını çıkarmak ve sularını korumak isteyenler direniş ve onun müttefiklerine oy vermelidir." dedi.

İsrail ve Lübnan arasındaki tartışmalı deniz bölgesindeki petrol ve doğal gazdan söz eden Nasrallah, krizin çözümünün deniz sularındaki petrol ve doğal gazı çıkarmakla mümkün olacağını savundu.

Nasrallah, Lübnan sularında milyar dolar değerinde petrol ve gaz rezervlerinin bulunduğunu iddia etti.

Hizbullah Genel Sekreteri, kendilerine "silahsızlanma" çağrısında bulunanlara ise "İsrail bugün Lübnan'ın bir bölgesini bombalamaya kalkışabiliyor mu? diyerek, tepki gösterdi.