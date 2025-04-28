Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'dan İsrail'e Sert Mesaj: Taviz Vermeyeceğiz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Litani Nehri'nin güneyinden çekildiklerinin altını çizerek, bundan sonra verilecek her tavizin İsrail çıkarına olacağı için artık güçlerinden taviz vermeyeceklerini söyledi.

Kasım, yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan'da istikrar ve kalkınmanın sağlanması için İsrail saldırılarının son bulması ve Lübnanlı esirleri serbest bırakması gerektiğini belirtti.

İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını 3 bini aşkın kez ihlal ettiğinin altını çizen Kasım, İsrail'in son olarak da dün hiçbir gerekçesi olmadığı halde başkenti Beyrut'un güneyini bombaladığını söyledi.

İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıyı ABD'nin bilgisi dahilinde gerçekleştirdiğinin altını çizen Kasım, İsrail'in söz konusu saldırıyı kuralları değiştirerek siyasi baskı kurma amacıyla yaptığını ifade etti.

Hizbullah'ın ateşkese yüzde 100 bağlı kalarak Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyinde konuşlanmasını sağladığına işaret eden Kasım, "İsrail'in hedefleri çok açıktır, Lübnan'ı zayıflatarak kontrolüne geçirmek ve içinde yerleşim birimlerini kurmak istiyor." dedi.

İsrail'in ateşkes ihlalleri takibinden devletin sorumlu olduğunu dile getiren Kasım, Lübnan devletinin İsrail ihlallerini durdurmak için garantör ülkeler ABD ve Fransa'nın yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) baskı kurma gerektiğini belirtti.

Lübnan devletini topraklarında kontrolü sağlama hakkı olduğu gibi vatandaşlarını koruma yükümlülüğü olduğuna da işaret eden Kasım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda bazı Lübnanlılar 'onun şerrinden korunmak istiyoruz, bunun için tavizler verelim' diyor. Artık taviz vermeyeceğiz, artık Lübnan'da verebileceğimiz bir şey yok. Kimse bizden bir şey istemesin, çünkü her talep zayıflatmadır. Bütün tavizler İsrail çıkarınadır, bizler gücümüzden taviz vermeyeceğiz. Lübnan'ın gücünden, Lübnan ordusu ve devletinin gücünden taviz vermeyeceğiz."

Lübnan devletinin güneyde yeniden imarda geciktiğini savunan Kasım, Hizbullah olarak yaklaşık 350 bin kişinin evlerine dönmesine destek çıktıklarını söyledi.

İsrail savaş uçakları, dün Beyrut'un güneyinde yer alan Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra 3 füzeyle bombalamıştı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da basına yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını söylemişti.