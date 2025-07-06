Hizbullah Genel Sekreteri Kasım: 'Barışa açığız, ama İsrail saldırıları sürerse direniş devam edecek'

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Hizbullah'ın Lübnan'da barış ve istikrar için işbirliğine açık olduğunu, ancak İsrail saldırıları sürdüğü müddetçe savunma ve çatışmaya da hazır olduklarını belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Aşura anma etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmasında, "İsrail halen beş noktayı işgal ediyor ve bu işgal sürdükçe silah bırakmamız istenemez." ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri konuşmasında, "Ülkenin inşası ve barışı için hazırız, ama İsrail saldırganlığını sürdürürse direniş de sürecektir." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Kasım, İsrail'in ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunarak, "Önce İsrail geri çekilmeli, saldırılarını durdurmalı, esirleri bırakmalı ve yeniden imar başlamalı. Ancak o zaman 1701 sayılı BM kararının uygulanması gündeme gelebilir." dedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada da, İsrail'in Lübnan'ın iç işlerine müdahale edemeyeceğini belirterek, "Silahlarımızı İsrail'e teslim etmeyeceğiz." mesajını vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir ortamda Hizbullah'ın silah bırakmasının söz konusu olmayacağını söylemişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Tom Barrack'ın haziran ayında ülkeyi ziyareti ve son olarak yaptığı açıklamalar Lübnan'da tartışılıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.