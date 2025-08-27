Hizbullah Danışmanı: ABD Lübnan Ordusu ve Hizbullah'ı Karşı Karşıya Getirmeyi Hedefliyor

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın siyasi danışmanı Hüseyin Halil, ABD'nin Lübnan ordusu ile Huzbullah'ı karşı karşıya getirmeyi hedefleyen "ölümcül tuzaklar" kurduğunu söyledi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan yazılı açıklamasında Halil, ABD'nin amacının Lübnan'ın sahip olduğu bütün direniş ve savunma unsurlarını ortadan kaldırmak olduğunu, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını hedefleyen dayatmalar getirdiğini savundu.

Lübnan'ın ABD-İsrail sömürgesine dönüştürülmek ve İsrail'le normalleşme yoluna sokulmak istendiğini kaydeden Halil, ABD'nin "ordu ile Hizbullah'ı karşı karşıya getirmeye çalıştığını bunun için ölümcül tuzaklar kurduğunu" söyledi.

ABD'nin Lübnan'daki girişimlerini kınadığını aktaran Halil, Lübnan'daki resmi yetkililerin "ölümcül tuzaklara" düşmekten sakınmaları gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası ve bölgesel temsilcilerin beraberinde getirdiği önerinin Lübnan'ın güvenliğini, iç barışını tehdit ettiğini öne süren Halil, bu önerilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack dün, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham ile Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'dan oluşan ABD heyetiyle Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam ile görüşmüştü.

Barrack, Avn ile başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak." demişti.

Barrack, Lübnan'a ziyareti kapsamında ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelere ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyordu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.