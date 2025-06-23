Hizbullah'dan İran'a Yapılan Saldırılara Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran'a yönelik saldırının bedelinin çok ağır olacağını ve İran halkının birlik içinde hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca, Trump'ın İran liderine yönelik tehditlerini eleştirerek, bu durumun zayıflığın bir göstergesi olduğunu belirtti. İsrail'in saldırıları sonrasında sivil kayıplar ve yaralı sayısında artış olduğu bildirildi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran'a yönelik saldırının bedelinin çok ağır olacağını söyledi.

Kasım, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, " İran, haklı olduğu ve saldırıya uğradığı için mutlaka galip gelecektir. İran'a yönelik saldırının bedeli çok ağır olacak, çünkü tüm bölge tehlike altında." diye konuştu.

İran halkının birlik içinde hareket ettiğini söyleyen Kasım, İran halkının, ABD- İsrail saldırılarına karşı birleşmek adına kendi içindeki farklılıkları bir kenara bıraktığını dile getirdi.

Trump'ın İran lideri Ali Hamaney'e yönelik sözlerini eleştiren Kasım, "Trump'ın İmam Hamaney'i hedef alan tehdidi alçakça bir davranış olduğu kadar, aynı zamanda zayıflığın da açık bir göstergesidir." dedi.

ABD Başkanı'nın "Hamaney'in Müslümanlar ve dünya üzerindeki etkili konumundan habersiz olduğunu" iddia eden Kasım, Trump'ın bu tür tehditlerin doğurabileceği tehlikeli sonuçları da bilmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

?? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Çocuklarını böyle oyalamış

Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Diğer çocuklarını böyle oyalamış
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İran ile savaşan İsrail, bir yandan da o ülkeyi vuruyor
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.